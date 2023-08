Preiserhöhung Preisschock bei Regio Energie: Strompreise steigen um 30 Prozent – obwohl das Unternehmen den Anstieg abfedert Um durchschnittlich 29,7 Prozent erhöht die Regio Energie Solothurn die Strompreise. Dabei hat das Unternehmen nicht alle Kostensteigerungen in die Tarife eingerechnet.

Eine Mitarbeiterin der Regio Energie Solothurn beim Stromablesen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Regio Energie Solothurn erhöht per 1. Januar 2024 die Strompreise. Und zwar um durchschnittlich 8.13 Rappen/kWh, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Dies entspricht einem Anstieg von 29,7 Prozent. Bereits in den letzten Jahren sind die Strompreise der Regio Energie Solothurn gestiegen. Per 2022 betrug der Anstieg durchschnittlich 1.30 Rappen/kWh und per 2023 7.04 Rappen/kWh.

«Zwei turbulente Jahre mit dramatischen Preisschwankungen haben die Energiemärkte geprägt und die Beschaffungspreise in die Höhe getrieben», schreibt die Regio Energie Solothurn in der Mitteilung. In verschiedener Hinsicht wirke sich die Energiekrise nun auch auf die Strompreise für 2024 aus. Das Unternehmen begründet den Anstieg in der Folge ausführlich.

Der Strompreis setze sich aus dem Energietarif, dem Netznutzungstarif und den Abgaben zusammen. Die Beschaffung des Stroms für das Jahr 2024 erfolgte mehrheitlich während der Zeit der hohen Handelspreise in den Jahren 2022 und 2023, so die Regio Energie. Per 1. Januar erhöhe sich der Energietarif der Regio Energie deshalb um durchschnittlich 4.8 Rappen/kWh.

Auch auf den Netznutzungstarif habe die Energiekrise Folgen, so die Regio Energie und verweist etwa auf die neue Abgabe «Winterreserve» des Bundes. «Diese deckt die Kosten für Notfall-Massnahmen, um die Stromversorgung im Winter zu gewährleisten.» Zudem erhöhe Swissgrid die Gebühren für ihre Systemdienstleistungen. «Die Betreiberin des Vorliegernetzes der Regio Energie Solothurn muss dadurch ihre Gebühren ebenfalls anheben.» Diese Effekte würden zu einer Erhöhung der Netztarife führen.

Aufgrund der hohen Strompreise steige auch der Einspeisetarif für Photovoltaik weiter an, so das Unternehmen. Für eine Anlage, die kleiner als 100 kVA ist, beträgt die Einspeisevergütung neu 26.2 Rappen/kWh (bisher 22.5 Rappen/kWh).

Regio Energie federt Preisanstieg ab

«Bereits für das Jahr 2023 haben sich die gestiegenen Marktpreise auf den Energiepreis ausgewirkt, weshalb die Regio Energie bei ihrer letzten Stromtarifberechnung eine Abfederung des Preisanstiegs vorgenommen hatte», schreibt die Regio Energie. Das heisst, es wurden nicht alle Kostensteigerungen in die Tarife eingerechnet, sondern sogenannte Deckungsdifferenzen gebildet.

Auch für 2024 sei eine Reduktion der Tarife über die Bildung von Deckungsdifferenzen vorgenommen worden. «Die Regio Energie Solothurn gibt somit Kosten von mehreren Millionen Franken nicht an ihre Endkundinnen und Endkunden weiter», schreibt das Unternehmen.

Zur Korrektur dieser Unterdeckungen erlaube der Regulator die Bildung von Deckungsdifferenzen, welche innerhalb von 3 Jahren aufgelöst werden können. Die Regio Energie Solothurn schreibt: «Allenfalls müssen diese Deckungsdifferenzen zulasten der kommenden Unternehmensergebnisse verbucht werden.» (szr)