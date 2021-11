Präsident Unterlerchner Nach Ausgabe 2022: Führungs-Trio der HESO tritt nach zehn Jahren ab Die HESO 2022 wird die letzte sein unter OK-Präsident Urs Unterlerchner. Er tritt nach zehn Jahren ab, ebenso wie Thomas Zindel und Michèle Müller. Damit wird fast die gesamte HESO-Geschäftsleitung wechseln.

Urs Unterlerchner bei der Heso-Eröffnung 2019. Hanspeter Bärtschi

Nach zehn Jahren ist Schluss: Urs Unterlerchner gibt sein Mandat als OK-Präsident der HESO ab. Die Ausgabe 2022 wird seine letzte sein. Unterlerchner hatte die Führung des Organisationskomitees im Jahr 2012 übernommen.

Ebenfalls seit einer Dekade in der Geschäftsleitung sind Thomas Zindel und Michèle Müller. Auch sie werden ihre Mandate nach der Ausgabe 2022 abtreten. Der Verwaltungsrat der Rythalle Soledurn AG sei an der letzten Sitzung über die Abgänge informiert worden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Innovationen und schwierige Durchführung 2021

Unter ihrer Leitung sei etwa das Söilirennen oder prominente Fussballclubs wie der BSC YB oder der FCB nach Solothurn geholt worden. «Mit viel Herzblut waren sie stets um einen professionellen Dialog mit den Ausstellern, Besuchern, Anwohnern und Behörden besorgt», heisst es weiter.

Urs Unterlerchner (Mitte), Thomas Zindel (3.v.l.) und Michèle Müller (4.v.l.) treten aus der HESO-Geschäftsleitung aus. PD

Speziell hervorgehoben wird die schwierige Durchführung der HESO 2021, welche – nach der Absage 2020 – unter Auflagen möglich gemacht wurde. Dafür wurde das HESO-Gelände eingezäunt, der Zutritt war nur mit Zertifikat möglich. Vor dem Eingang konnten sich Besucherinnen und Besucher testen lassen.

Nachfolge soll 2022 mitlaufen

Der Verwaltungsrat der Rythalle AG werden nun eine Nachfolgelösung für das abtretende Trio suchen. Die Nachfolge-Crew soll so bereits bei bei der letzten HESO unter Unterlerchner und Co. Einblick in die Organisation erhalten.

Impressionen der diesjährigen HESO: