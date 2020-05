Postplatz bleibt Baustelle und muss neu aufgegleist werden

Es ging bereits um viele Details bei der Bereinigung des Betriebs- und Gestaltungsprojekt für die Quartierstrassen hinter dem Postplatz. Besser begrünt sollte er werden, forderte die SP; 27 statt nur 20 Kurzzeitparkplätze sollten lauf FDP an der Poststrasse entstehen. Beide Parteien drangen durch. Die Freisinnigen bei einem Patt von 14 zu 14 Stimmen nur dank Stichentscheid von Kurt Fluri. Klar sprach man sich für den Bau eines Parkhauses beim Westbahnhof aus, für das neben 18 oberirdischen Parkplätzen auf dem Postplatz noch weitere 46 vor allem an der Poststrasse mit dem Bau aufgehoben werden müssten. Die Parking AG hatte sich bis jetzt nicht für den Parkhaus-Neubau erwärmen können.

Postplatz-Projekt versenkt

Noch mehr Details störte eine Ratsmehrheit am fertigen Postplatz-Projekt selbst, das von Andrea Lenggenhager. Leiterin Stadtbauamt, vorgestellt wurde. Vor allem, dass BSU-Busse weiterhin den Platz kreuzen sollten, aber auch der geplante Schwarzbelag, die Begrünung oder die Auslegung des geplanten Aarestegs missfielen Gaudenz Oetterli, der für die CVP einen Rückweisungsantrag einbrachte. "Denn das ist nicht der Platz, den wir wollen", argumentierte er. Lenggenhager war erstaunt, ja schockiert: "Das führt zu einem jahrelangen Provisorium, ja zuletzt einem ewigen Provdurium" - und sie erhielt Unterstützung für das Projekt aus SP-Reihen. Die Grünen lavierten und brachten noch einen Abänderungsantrag ein, doch auch Kurt Fluris Einwände für einen Postplatz mit Bus oder der Hinweis, dass ein neuer Wettbewerb mit einer Kostenfolge von neu rund 200 000 Franken notwendig sei, ändert nichts am Resultat: 18 Ratsmitglieder wollen ein völlig neues Projekt und wiesen das vorgestellte zurück. 8 Befürworterinnen und Befürworter blieben bei 3 Enthaltungen klar in der Minderheit.