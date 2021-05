Wer fuhr in Solothurn eine Rentnerin an und flüchtete danach?

Am Montagnachmittag wurde eine Rentnerin durch ein derzeit unbekanntes Auto angefahren. Die Frau wurde beim Unfall an der Verzweigung Vogelherdstrasse und Roamerstrasse in Solothurn verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.