Vielleicht ein Hintertürchen

Markus Moerler, der schon einige Erfahrungen mit Opposition aus der Umgebung von geplanten Projekten gemacht hat (vgl. Kasten), findet diese grundsätzliche Abwehrhaltung sehr bedauerlich. «Man macht einfach mal Einsprache und hält sich so alles auf Distanz.» Doch damit werde Solothurn ein Bärendienst erwiesen. «Die Stadt wird erwürgt», glaubt der 50-jährige Macher, der weiterhin «Freude» an dem haben möchte, was er macht.

Auf ein Hintertürchen hofft Moerler in Sachen «Landi» doch noch: Vielleicht finde sich ja ein Unterstützerkreis, ein Verein beispielsweise, oder gar ein Investor, der das erstinstanzlich gutgeheissene Projekt weitertreibe – durch die Beschwerdefront hindurch. «Ich würde als Berater auch weiterhin zur Verfügung stehen», fügt er an.

So richtig scheint er jedoch an diesen Ausweg auch nicht mehr zu glauben. Und setzt deshalb bereits auf ein neues Pferd: Rechtzeitig auf die warme Jahreszeit hin möchte er mit einem neuen Partner das bisherige «Biondo» in der Vorstadt neu eröffnen.