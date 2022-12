Pflanze fing Staub Von Grün zu Grau: Die Mooswand am Oltner Bahnhof verschwindet wieder Weil die Reinigung schwierig war und Passantinnen und Passanten das Moos gerne berührten: Die SBB haben die Mooswand in der Martin-Disteli-Unterführung des Oltner Bahnhofs entfernt. Eine neue Begrünung ist bisher nicht vorgesehen.

2017 montierte eine Schreinerei aus Trimbach die Mooswand. Bruno Kissling (Archiv)

Kein isländisches Moos mehr im Oltner Bahnhof: Die SBB haben die Begrünung in der Hauptunterführung wieder entfernen lassen, wie das «Regionaljournal Aargau-Solothurn» von SRF berichtet. Die Hersteller hätten die Mooswand fachgerecht entsorgt, nun werde der Sichtbeton bis Ende Jahr gereinigt. Die Begrünung werde für den Moment nicht mehr ersetzt, wie eine SBB-Mediensprecherin gegenüber dem «Regionaljournal» erklärte.

Und so nicht nur in Olten: Das Projekt mit dem isländischen Moos wird schweizweit nicht mehr weitergeführt.

Die SBB begründen den Entscheid damit, dass sich die Reinigung der Begrünung als schwierig herausstellte. Die Pflanze komme zwar ohne Wasser und Dünger aus, verstaube aber schnell. Ausserdem hätten die Passantinnen und Passanten das ungewohnte Moos auch gerne angefasst. Das wiederum tat der Pflanze nicht gut, einzelne Moosbüschel lösten sich aus der Wand heraus und verteilten sich auf dem Boden.

Pilotprojekt ist gescheitert

2017 entschieden sich die SBB dazu, in der Martin-Disteli-Unterführung im Bahnhof Olten zwei graue Betonwände mit dem isländischen Moos auszuschmücken. Damit wollte das Bahnunternehmen eine neue Gestaltungsmöglichkeit testen und die Aufenthaltsqualität steigern. Auch wollte man so die Luftqualität in der Unterführung verbessern. Schweizweit war es die erste Moosbegrünung.(szr)