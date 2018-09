Fast genau zwei Jahre nach dem Revival von 2016 findet erneut am Sonntag, 23. September, ein weiterer Tag des Pferdes in Solothurn statt. Früher eine beliebte Grossveranstaltung, hatte es ab 2003 eine 13 Jahre dauernde Pause gegeben, ehe sich die Interessengemeinschaft für das Pferd Solothurn-Grenchen vor zwei Jahren wieder entschlossen hatte, die Pferde zu satteln. «Wir erwarten rund 300 Pferde, teilweise in Gruppen, aber natürlich auch viele Einzelreiterinnen und -reiter», weiss OK-Chef Daniel Aebi. Der berittene Tross formiert sich in der Mutten, ehe er dann um 14.30 Uhr Richtung Altstadt aufbricht. Nach rund einer halben Stunde erreicht er über die Westringstrasse das Bieltor, von wo aus die Gurzelngasse, der Märetplatz und die Hauptgasse Richtung Baseltor passiert werden.

Eine spezielle Herausforderung für Ross und Reiter ist anschliessend die Querung des HESO-Areals über die Innere Baselstrasse, ehe es dann Richtung Rötibrücke, Vorstadt und Wengibrücke zurück zum Sammelpunkt in der Mutten geht. Vor dem Umzug findet dort ein gemütliches Zusammensein beim Mittagessen statt. Erwartet werden als besondere Attraktionen die Berittene Artilleriemusik Solothurn, dann die Schwadron 72 in Armeeuniformen, der Bierfuhrwagen der Brauerei Egger, aber auch Freiberger Pferde und Voltige-Darbietungen auf dem Pferderücken.