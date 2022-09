Patent Ochsner und Krokus In wenigen Stunden geht es los: Die Stadt Solothurn ist parat für das Open Air – hier die besten Bilder Nun geht es nach zweijähriger Verspätung endlich los: Patent Ochsner macht den Open-Air-Auftakt in der Solothurner Altstadt. Am Samstag rockt Krokus vor der Kathedrale. Und am Sonntag teilen sich verschiedene Künstlerinnen und Künstler die Bühne.

Ein Blick in die Hauptgasse am Freitagnachmittag. José R. Martinez

So hat man die Stadt Solothurn noch nie gesehen: Auf der St. Ursentreppe steht eine Bühne. Über ihr thront mächtig die Kathedrale. Dieser Anblick bietet sich noch bis am Sonntag, wenn die 2000-Jahre-Feierlichkeiten der Stadt zu einem Abschluss kommen.

Das Open-Air-Gelände am Freitagnachmittag. José R. Martinez

Am Freitagabend spielt auf dieser Bühne die Berner Band Patent Ochsner. Ab 21 Uhr werden sie mitten in der Altstadt ihre Mundart-Stücke zum Besten geben. Für die Stadt Solothurn bedeutet dies der Auftakt Feierlichkeiten, für die Band hingegen ist es der Abschluss ihrer Cut-up-Tour, die vor nunmehr drei Jahren begonnen hat.

Spielt auch das Wetter am Freitagabend mit? José R. Martinez

Am Samstag gibt es das Heimspiel der Solothurner Hardrockband Krokus. Auch ihr Konzert ist ausverkauft. Trotz dieses monumentalen Anlasses bleibt die Normalität in der Altstadt gewahrt: Am Samstagmorgen wird der Märet wie immer stattfinden.

So sieht das Festgelände aus. zvg

Am Sonntag geht es dann weiter. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Alle, die kein Ticket für Freitag- oder Samstagabend ergattern konnten, können dann in den Genuss von Konzerten in der Altstadt kommen.

Ab 12 Uhr werden regionale Kunstschaffende ihr Können auf der grossen Bühne zeigen. Dabei sind nicht nur Musiker, sondern Künstler verschiedener Couleur. Bis 18 Uhr bleibt die Solothurner Altstadt ein Festgelände.