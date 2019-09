Sieger der anderen Art sind irgendwie alle Involvierten geworden am 4. Solothurner Light Run. Und so feiert jede und jeder und jede auf eine Art.

Unter den hunderten von Schweizer Volksläufen hebt sich der Light Run in Solothurn ab. Er ist anders. Und was sich sagen lässt: Kaum ein Lauf ist so farbig, fröhlich, kommunikativ, jung, kreativ, aber auch so laut, so jung und weiblich. Was fehlt, ist das Kompetitive. Nebensächlich ist die Zeit. Sie wird nicht gemessen. Der Light Run ist Erlebnis pur.

Und der Anlass fasziniert breit. Die vierte Austragung animierte rund 1800 zur Teilnahme: Frauen, Männer, von ganz jung bis gehörig alt. Unterwegs gemütlich, laufend, schlendernd, rennend, den Rhythmus variierend. Oftmals in kleineren oder grösseren Gruppen, paarweise und nur vereinzelt allein geschieht das Vorwärtsziehen. Es wird geplaudert, gescherzt, getratscht, gesungen, getrunken, nicht nur Wasser und Isotonisches. «Gäll, Papi, hier geht es nicht darum, möglichst schnell ins Ziel zu kommen?» erkennt eine Neunjährige, «gäll, da geht es ums Geniessen und den Plausch?» Der Vater bejaht.