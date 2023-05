Partnerstädte Die Stadt Solothurn und ihre drei Freundinnen: Heilbronn, Krakau und Le Landeron Drei Partnerstädte hat Solothurn. Heilbronn (seit 1981), Krakau (1990) und Le Landeron (2003). Wie sind diese Freundschaften entstanden?

Noch ist es mehr als ungewiss, ob es zu einer Partnerschaft zwischen Solothurn und Honolulu kommt. Aber wenn es so weit kommt, wäre dies die vierte Partnerstadt der Ambassadorenstadt. Der Überblick:

Heilbronn

Der Wasserspeier am Turm der Kilianskirche in Heilbronn. Bild: Heilbronn Marketing/Roland Schweizer

Es ist die älteste und wohl engste Partnerschaft: Seit 1981 ist Heilbronn Partnerstadt von Solothurn. Der Ursprung der Beziehung der beiden Städte geht aber noch weiter zurück, liegt zwischen den beiden Weltkriegen. Auf die Initiative der Pfarrerin Anna Kopp-Sieber hin eröffnete Solothurn am 22. Februar 1924 die sogenannte Schweizer Hilfe in Heilbronn – eine Suppenküche für die notleidende Bevölkerung. Heilbronn liegt am Neckar und hat 125'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Über Solothurn sagt Heilbronn: «Dank der gemeinsamen Sprache und der besonderen Reize Solothurns gibt es zwischen beiden Städten einen sehr lebendigen Austausch auf allen Ebenen.»

Krakau

Krakau bei Nacht. Bild: Shutterstock

Der polnische Freiheitsheld Tadeusz Kościuszko verbrachte seine letzten Lebensjahre in Solothurn. In seiner früheren Wohnung in der Altstadt ist noch heute das Kościuszko-Museum zu finden, das 1936 eröffnet wurde.

Diese Verbindung führte zur Städtepartnerschaft zwischen Solothurn und Krakau (800'000 Einwohner) im Jahr 1990. «Wir können sagen, dass sich die Städtepartnerschaft aus der Idee der Freiheit und der freundschaftlichen Beziehung zwischen den Städten entwickelt hat», sagte 2015 der damalige Stadtpräsident Kurt Fluri, als eine Delegation aus Polen nach Solothurn reiste.

Le Landeron

Le Landeron. Bild: Oliver Menge

Le Landeron ist die kleinste der drei Gemeinden (5000 Einwohner), mit denen Solothurn eine Partnerschaft pflegt. Und es ist auch die jüngste Partnerschaft – sie wurde 2003 beschlossen. Geschichtlich verbunden sind die beiden Ortschaften aber schon viel länger. Am Ursprung liegt ein Militärbündnis aus dem Jahr 1449. Damals schlossen Solothurn und Le Landeron ein ewiges Bündnis im Kampf gegen den zunehmenden Einfluss von Bern. Die Bürgergemeinde Solothurn betreibt zudem noch heute in Le Landeron ein Weingut.