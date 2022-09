Parteiversammlung Solaranlagen auf den Dächern der Altstadt? Städtische FDP spricht sich knapp für eine Lockerung aus Die FDP Stadt Solothurn führte an der Parteiversammlung eine Konsultativabstimmung durch. Die Mitglieder waren zwischen Klima- und Denkmalschutz hin- und hergerissen.

Solothurn von oben: Die Meinungen, ob es Solaranlagen auf den Dächern der Altstadt braucht, gehen auseinander. Bruno Kissling (25. Juli 2022)

Das faktische Verbot von Solaranlagen auf den Dächern der Solothurner Altstadt sei zu lockern. Für dieses Anliegen sprach sich die FDP Stadt Solothurn an der Parteiversammlung aus. Das Ergebnis der Konsultativabstimmung fiel aber äusserst knapp aus, wie die Stadtpartei in einer Medienmitteilung schreibt.

Mit 12 Ja- zu 11 Nein-Stimmen und einigen Enthaltungen sprach sich die Partei nur sehr knapp für eine Prüfung von Solaranlagen in der Altstadt aus. Die Mitglieder der Solothurner FDP seien zwischen Klima- und Denkmalschutz hin- und hergerissen, schreibt die Partei.

In der Diskussion zuvor hatte Architekt Pius Flury, Präsident der Solothurner Altstadt-Kommission, die Mitglieder der städtischen FDP auf den den hohen Schutzstatus der Altstadt hingewiesen und vor übereilten Eingriffen in die einzigartige Dächerlandschaft gewarnt. Solarzellen der heutigen Generation seien immer noch schwer in eine historische Bausubstanz zu integrieren, ohne dadurch das Gesamtbild zu stören.

Markus Jäggi, FDP-Gemeinderat. Michel Lüthi (13. Februar 2020)

FDP-Gemeinderat Markus Jäggi pflichtete Flury weitgehend bei, sprach sich aber dafür aus, Solaranlagen in der Altstadt nicht kategorisch auszuschliessen. Hausbesitzer im Stadtkern hätten aktuell keine Alternative zu fossilen Brennstoffen. Zumindest in Fällen, wo Solarzellen kaum einsehbar seien, befürworte er deshalb eine Lockerung.

Es sei nicht verboten, ein Baugesuch einzureichen, konterte Pius Flury. Er würde es sogar begrüssen, wenn ein solches Gesuch exemplarisch durchgespielt werden könne und er schliesse als Architekt auch nicht aus, dass es Lösungen gebe. (mgt)