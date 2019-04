Aufs Schärfste verurteilen sämtliche Solothurner Parteien die Brandanschläge, die in der Nacht auf Sonntag auf Briefkästen von SP-Politikern verübt worden sind. Dies haben die Präsidentinnen und Präsidenten aller Solothurner Kantonalparteien am Montag in einer Mitteilung kundgetan. «Eine solch heimtückische Attacke hat in unserem demokratischen System nichts zu suchen. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen alles daransetzen, die Täter schnellstmöglich zu finden», schreiben darin die Parteipräsidenten.

Die kontroverse Debatte und das Streiten um die besten Lösungen seien der Grundstein des demokratischen Systems in der Schweiz. Gewaltakte seien deshalb «antidemokratisch und zutiefst unschweizerisch», würden doch die verschiedenen Parteien und deren Vertreter für die Meinung ihrer Wählerschaft einstehen. «Für eine funktionierende Demokratie braucht es die Vertretung aller Bevölkerungsteile und deshalb auch alle Parteien.» Unterzeichnet ist die Mitteilung von den Präsidenten von BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, Grünen und SVP.

Auch in den sozialen Medien lösten die mutmasslichen Brandanschläge aufgrund ihres politischen Hintergrundes Bestürzung aus. Als «feige und unglaublich» verurteilte sie etwa Grünen-Fraktionschefin Barbara Wyss Flück.