Als «sporthistorisch bedeutsam» und deshalb als erhaltenswert gilt das 1931 von Hermann Blaser erbaute Stadion. Die Holztribüne stelle schweizweit «eine Rarität» dar, so das Bauinventar. «Eine stimmige Gesamtkonzeption» sei dagegen das Schwimmbad der Stadt, errichtet in zwei Tranchen: 1926/27 erbauten Karl und Ernst Fröhlicher das alte Frauen- und Männerbad, zu dem sich Anfang der 60er-Jahre die Anlagen mitsamt Sportbassin von Hans Luder und Claus Peter gesellten. Ebenfalls als schützenswert wird das derzeit für unrühmliche Schlagzeilen sorgende CIS-Center nebenan klassiert. Verantwortlich dafür sind die berühmten wellenförmigen Dächer von Heinz Isler, der den Bau 1982 mit J. A. Copeland von Haus + Herd realisierte. Das Center wird im Dezember versteigert. (ww)

Alte Fabrikanlagen und Bankgebäude

Schützenswert sind die alten, schon ab 1888 entstandenen Gebäude der ehemaligen Uhrenfabrik Roamer an der Weissenstein- und Roamerstrasse, die heute Büros beherbergen. In die gleiche Kategorie fällt ein Fabrikteil, in dessen Gesamtensemble noch heute produziert wird: die ab 1859 entstandene Schlossfabrik Glutz an der Dammstrasse, ein Anlagenteil der heutigen Glutz AG. Als schützenswert gelten auch verschiedene Bankgebäude vor den Toren der Stadt, darunter die 1951 von William Dunkel errichtete Kantonalbank (heute SoBa Baloise) oder die Volksbank (heute Crédit Suisse), erbaut 1927/28 durch Otto Rudolf Salvisberg und Otto Brechtbühl. Schützenswert respektive erhaltenwert sind übrigens auch die zwei Bürogebäude der Regio Energie am Ritterquai. (ww)