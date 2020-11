«Paperlove»: Bücher Lüthy eröffnet in Ex-Schild «eine Welt des Papiers»

An der Gurzelngasse 30 befand sich bis Ende 2018 eine Schild-Filiale. Danach hatte der an der Hauptgasse 18 beheimatete Baby-Shop «Kinderladen ELF.» ein Gastspiel. Nun ist klar, wer nach dem Umbau der Liegenschaft in deren Fussstapfen tritt. Es ist Bücher Lüthy.

Im März 2021 soll Eröffnung von «Paperlove» gefeiert werden. «Auf 300 Quadratmetern entsteht eine Welt des Papiers mit Büchern, Schulsachen, Papeterie-Artikeln und Bastelbedarf», teilt das Unternehmen am Freitag mit. Die optimale Zugänglichkeit erleichtere den Einkauf. Das Sortiment des neuen Ladens umfasst Kinder- und Jugendbücher, für die Schule notwendige Artikel, Bastelutensilien und viele Dinge aus Papier. Rund um den Lichthof im hinteren Teil sind Lesungen und Buchvernissagen geplant.

Die Buchhandlung Lüthy vis-a-vis bleibt unverändert bestehen. In einem Teil der Obergeschosse werden Büroräume für die Personalabteilung des Unternehmens und die Verwaltung erstellt. «Das Bücher Lüthy Team um Filialleiterin Daniela Bieri kümmert sich also in Zukunft mit persönlichen Empfehlungen und einer fachkundigen Beratung um beide Lokale», heisst es weiter.