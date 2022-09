Open Air Solothurn Die Stadt Solothurn ist im Open-Air-Fieber: Das war das Konzert von Patent Ochsner Die Berner Band spielte im Herzen Solothurns. Mit ihren manchmal melancholischen, manchmal poppigen Hits begeisterte sie das Solothurner Publikum.

Patent Ochsner begeistert Solothurn. José R. Martinez

Und endlich ging es los: Büne Huber von Patent Ochsner läutete das Jubiläumswochenende ein. Es sei eine grosse Freude und auch eine Befreiung, endlich hier in Solothurn auftreten zu können.

So präsentierte sich Solothurn für die Band. José R. Martinez

«Wir haben uns vor zwei Jahren wahnsinnig auf diesen Abend gefreut und wir haben uns vor einem Jahr wahnsinnig auf diesen Abend gefreut», blickte der Frontmann der Berner Band auf die Corona-Pandemie zurück. «Und jetzt endlich ist es soweit.»

Büne Huber spricht zum Publikum. Judith Frei

Grosser Applaus in den Gassen der Solothurner Altstadt. Selbst aus den Fenstern jubelten die Solothurnerinnen und Solothurnern den Bernern zu. Die Hauptgasse war voll – und trotzdem fanden die Fans noch Platz zum Tanzen.

Der Hit «Fischer». Judith Frei

Schon in den ersten 30 Minuten lieferte die Berner Band ihre grossen Hits: Bei Bälpmoos sang das Publikum mit voller Kraft mit. Und das Feuerwerk ging weiter.

«Ludmilla» hallt durch die Altstadt. Judith Frei

«Ich bin froh, dass ich das im Schatten der Kathedrale sagen kann», sagte Huber mit Schalk: «Be yourself» - sei dich selbst. «Egal, wen du liebst», sang Huber im nächsten Hit Gummibaum.

7 Bilder 7 Bilder Die Gassen sind voll. José R. Martinez

«W. Nuss vo Bümpliz» liess nicht lange auf sich warten. In der Hauptgasse schlug der Band der Refrain aus rund 5200 Kehlen entgegen. So viele Solothurnerinnen und Solothurner haben das Spektakel im Schatten der Kathedrale genossen.

Und dann wurde es romantisch: Scharlachrot erstrahlte die Bühne – auch die Kathedrale im Hintergrund.

José R. Martinez

Zum krönenden Abschluss erschien Büne Huber mit einem grossen Glas Rotwein auf der Bühne und sang den neusten Hit der Band: «Für immer uf di». Das Lied ist erst drei Jahre alt, aber schon jetzt kannte das Publikum den Liedtext auswendig.

«Uf di Solothurn.» José R. Martinez

«Uf au die Zyt wo isch vrgange, uf au die Zyt wo mir no blibt. Uf di Solothurn!» So endete das zweistündige Konzert. Patent Ochsner lässt ein begeistertes – und auch ein wenig wehmütiges – Publikum zurück. Denn dieser gelungene Open-Air-Auftakt wird einmalig bleiben.

7 Bilder 7 Bilder José R. Martinez

Doch keine Zeit, um Trübsal zu blasen: Die Feierlichkeiten in der Stadt Solothurn gehen am Samstag weiter. Das Open-Air-Menu hat mehrere Gänge: Am Samstagabend spielt Krokus und am Sonntag wird ein Solothurner Kleinkunst-Eintopf für Feinschmecker serviert.