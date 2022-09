Open Air in Solothurn Das grosse Heimspiel: Das Konzert von Krokus auf der St. Ursentreppe in der Solothurner Altstadt Am Freitagabend verzauberte die Berner Mundartband Patent Ochsner die Stadt. Am Samstag nun heizten die Hardrocker von Krokus die Stadt ein. Das sind die besten Bilder.

«Screaming in the night», schallte es von der Treppe der St. Ursenkathedrale. Die peitschenden Gitarrenriffs der Solothurner Band Krokus begeisterten am Samstagabend die Altstadt. Trotz des eher herbstlichen Wetters perlte der Schweiss bei manchen Fans über die Stirn: Die Hardrocker um Chris von Rohr heizten dem Publikum ordentlich ein.

Das Ende des Konzerts der Hardrocker bedeutet auch, dass das Open-Air-Wochenende sich langsam dem Ende zuneigt. Am Sonntag wird auf der Bühne noch ein Solothurner Kleinkunst-Eintopf für Feinschmecker serviert. Die verschiedenen Konzerte sind gratis. (szr)

21 Bilder 21 Bilder Vor dem Konzert: Die Krokus-Mitglieder wirken ganz entspannt. José R. Martinez

Update folgt...