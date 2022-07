Open-Air-Kino Kinofans aufgepasst: Das Programm des Solothurner Sommerkinos 2022 steht Vom 14. bis 21. August werden auf der Krummturmschanze Filme zum 25. Mal auf der grossen Leinwand gezeigt. Tickets kann man schon kaufen. Das erwartet Sie.

Solothurner Sommerfilme auf der Krummturmschanze. Hanspeter Bärtschi (20. August 2020)

Das Solothurner Sommerkino auf der Krummturmschanze findet auch dieses Jahr wieder statt. Heuer sorgen José Campos vom spanischen Verein Asociación de Familia y padres de Alumno Solothurn, die Mitglieder vom Insieme Träff und das Rocknrollkitchen-Team für die Verpflegung. Dieses Programm erwartet sie.

«Cyrano», Sonntag, 14. August

Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts: Der Gardeoffizier Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage) ist begabt – sowohl im Umgang mit der Schreibfeder wie im Umgang mit der Degenklinge. Bloss mit der Liebe will es nicht so recht klappen. Regisseur Joe Wright inszenierte das Drama von Edmond Rostand als Mantel-und-Degen-Musical.

«Belfast», Montag, 15. August

Der neunjährige Buddy, Sohn einer Familie aus der protestantischen Arbeiterklasse, liebt Kinobesuche und seine Grosseltern. Als im Sommer 1969 die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren, findet seine idyllische Kindheit ein jähes Ende. Regisseur Kenneth Branaghs Einblick in den Alltag seiner nordirischen Heimatstadt basiert auf persönlichen Erinnerungen.

«Stürm: Bis wir tot sind oder frei», Dienstag, 16. August

In ihrem Kampf gegen das rückständige Schweizer Rechtssystem der 1980er-Jahre findet die idealistische Anwältin Barbara Hug einen unerwarteten Verbündeten: den kriminellen Walter Stürm. Hug will mit seiner Hilfe den Strafvollzug reformieren.

«Madres paralelas», Mittwoch, 17. August

Pedro Almodóvar greift in seinem neusten Film eines seiner Lieblingsthemen auf: die Mutterschaft. Die Geschichte handelt von zwei Frauen, die beide ihr erstes Kind erwarten und sich kurz vor der Geburt zufällig im Krankenhaus kennen lernen.

«Un Triomphe», Donnerstag, 18. August

Étienne, ein mässig erfolgreicher Schauspieler, übernimmt im Gefängnis die Leitung eines Theaterworkshops. Überrascht vom Talent der Truppe beschliesst er, Becketts «Warten auf Godot» zu inszenieren und ausserhalb der Gefängnismauern aufzuführen. Eine triumphale Tournee beginnt.

«The Worst Person In The World», Freitag, 19. August

Julie lebt in Oslo und als sie 30 wird, ist ihr Leben ein Chaos. Überfordert von den vielen Möglichkeiten, die ihr offenstehen, kann sie sich weder beruflich noch privat festlegen. Ein humorvolles Drama über die Liebe in der heutigen Zeit und wie man sich wie der schlechteste Mensch der Welt fühlen kann.

«The Power Of The Dog», Samstag, 20. August

1925 – der Wilde Westen hat seine romantisch verklärte «wilde Zeit» hinter sich. Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) gebärdet sich aber stets wie ein Cowboy der alten Garde: laut und roh. Zusammen mit seinem Bruder George betreibt er in Montana eine Farm. Als der ruhige George die verwitwete Rose zur Frau nimmt, missfällt das Phil. Er betrachtet sie als Rivalin.

«The Last Bus», Sonntag, 21. August

Ein Roadmovie und eine britisch-schwarzhumorige Komödie in einem: Erzählt wird die Geschichte vom 90-jährigen Tom, der in einem abgelegenen Dorf am nördlichsten Punkt Schottlands lebt. Als seine Frau stirbt, macht er sich mit dem öffentlichen Regionalbus auf in den Süden Englands.