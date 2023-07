Open-Air-Kino Das ist das Programm der Sommerfilme 2023 auf der Krummturmschanze in Solothurn Das Open-Air-Kino auf der Krummturmschanze wird vom Alten Spital organisiert. Hier das Programm der 27. Ausgabe.

Die Sommerfilme auf der Krummturmschanze sind immer gut besucht. Bild: Hanspeter Bärtschi (13.8.2019)

Der 60-jährige Taxifahrer Kempton Bunton setzt sich für bedürftige Menschen ein. Darum klettert er eines Nachts durch ein Badezimmerfenster in die National Gallery in London. Dort stiehlt er ein wertvolles Gemälde von Francisco Goya. In einem Erpresserbrief fordert Bunton, dass die Regierung die Pensionierten von der Fernsehgebühr befreien soll, dann werde er das Gemälde zurückgeben.

Video: Youtube

Ein Paar reist auf eine Insel im Pazifik und will sich dort, im Restaurant des weltweit gefeierten Küchenchefs Julian Slowik, ein besonderes kulinarisches Erlebnis gönnen. Zusammen mit anderen Gästen freuen sich Taylor und Margot und auf ein exklusives Menu. Doch der Abend läuft zusehends aus dem Ruder, als Slowik nicht nur seine Kochkunst zelebriert, sondern auch schmutzige Geheimnisse seiner Gäste lüftet.

Video: Youtube

Sam Fabelman ist von der Macht der bewegten Bilder fasziniert und dreht bereits als Kind Filme. Für Vater Burt, ein erfolgreicher Ingenieur und Workaholic, ist Sams Leidenschaft allerdings nicht mehr als ein Hobby. Als die Fabelmans umziehen und es zu Turbulenzen innerhalb der Familie kommt, muss sich Sam mehr denn je auf seine Liebe zum Kino besinnen, um seine Träume nicht aus den Augen zu verlieren.

Video: Youtube

Germain geniesst das Leben im Ruhestand, als er mit 75 Jahren unerwartet Witwer wird. Aus Sorge um sein Wohlergehen mischen sich von da an seine Kinder in den Alltag ein. Doch ihre Fürsorge nimmt ihm die Luft zum Atmen. Germain verfolgt daher einen Plan: Er bewirbt sich bei einem zeitgenössischen Tanzensemble um eine Rolle, die eigentlich seine Frau erhalten hätte.

Video: Youtube

Die Geschichte spielt im Jahr 1923 auf einer abgelegenen Insel vor der Westküste Irlands. Auf dem Festland tobt der Bürgerkrieg. Davon ist die Insel zwar nicht direkt betroffen, dafür von einem Kleinkrieg zwischen den langjährigen Freunden Pádraic und Colm. Denn Colm beendet unerwartet die Freundschaft, was der fassungslose Pádraic nicht akzeptieren will.

Video: Youtube

Julio Blanco ist der Leiter eines Familienbetriebs, der in einer spanischen Provinzstadt Industriewaagen herstellt. Blanco hat die Firma erfolgreich durch Krisen geführt. Jetzt wartet er auf den Besuch einer Kommission, die entscheidet, ob das Unternehmen einen Preis für hervorragende Leistungen erhält. Für diesen Preis muss allerdings alles perfekt sein – doch das Schicksal legt Blanco Steine in den Weg.

Video: Youtube

Zwei im Alten Spital tätige gemeinnützige Vereine kochen für die Kinogänger: José Campos und seine Crew des spanischen Vereins «Asociación de Familia y padres de Alumno Solothurn» bieten Paella, Calamares, Crevetten-, Lamm- und Schweinspiessli, Churrasco, Brat- und Paprikawurst, San Miguel, Sangria und Carajiillo an.

Und die Mitglieder des «Insieme-Träff» verwöhnen die Besucherinnen und Besucher mit währschafter Schweizer Küche, mit Raclette, Älplermakronen mit Apfelschnitzen, Kuchen und Torten, Glacé, Kaffee und Tee.

Als kulinarische Ergänzung ist zum dritten Mal das Solothurner «Rocknrollkitchen»-Team mit exquisiter Länderküche aus der Levante dabei.

Die Filmvorführungen finden bei jedem Wetter statt, ausser bei Sturm. Die Kasse ist ab 19 Uhr geöffnet, die Filme beginnen jeweils um 21.15 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Franken.