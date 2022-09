Open Air in Solothurn Chris von Rohr ruft ins Mikrofon: «Merci, unvergessen, Solothurn 2000!» – das war das grosse Heimspiel von Krokus Krokus bringen mit ihrem satten Hardrocksound Solothurns Altstadt zum Vibrieren. Sogar die Stadtpräsidentin ist geflasht. Hier die besten Bilder des Konzerts auf der St. Ursentreppe.

Solothurn ist die Barockstadt der Schweiz, das weiss jedes Kind. Aber ist Solothurn auch eine Rockstadt, sogar eine Hardrockstadt?

Hey, Baby, come on! Daran gibt es doch überhaupt keinen Zweifel. Sie stehen eng beieinander auf der Hauptgasse bis zum Marktplatz, hocken auf den Simsen im ersten Stock und drängen sich an den Fenstern. Sie sind in Leder, Jeans und Faserpelz gekleidet, tragen kurze, lange oder gar keine Haare. Sie sind Schulkinder, Teenies, Frauen und Männer im besten Alter oder längst in Pension.

Und sie haben etwas gemeinsam: Sie können nicht stillstehen. Und als sie bei «Easy Rocker» ein stimmgewaltiges Echo – hey, hey, hey – hey, now, Baby! – in Richtung Bühne schmettern, ist sowieso alles klar. Solothurn rockt.

Der Bundesrat auf dem «Krone»-Balkon

«Es ist schön, diese Begeisterung zu spüren», wird Chris von Rohr später sagen, glücklich, dass mit dem Konzert in der Altstadt Solothurns ein Traum in Erfüllung gegangen sei.

Krokus versammelten sich nach der gelungenen Show im katholischen Pfarramt in der Seilergasse auf ein Glas und Häppchen. Gut gelaunt gaben die Rocker Interviews, plauderten mit Gästen und nahmen Gratulationen entgegen.

Die Band nach getaner Arbeit. José R. Martinez

Bundesrat Ueli Maurer, der das Konzert vom Balkon der «Krone» aus verfolgt hatte, meinte: «Super gsi! Chris und Co. versprühen eine Begeisterung, die beim Publikum ankommt, und der Sound ist immer gut.» Stadtpräsidentin Stefanie Ingold sagte gegenüber Radio 32, Krokus’ Musik hätte sie «geflasht».

Im Wissen, dass in erster Linie die Solothurnerinnen und Solothurner das Publikum bildeten und weniger die eingefleischten Hardrockfans, nahmen Krokus Anpassungen an der Setlist vor.

Auf die ganz harten Sachen verzichteten sie, wollten «aber natürlich kompromisslos Krokus» spielen und kein «Softie-Programm» bieten, wie von Rohr erklärte. Es schien die richtige Strategie zu sein, denn die 5000 liessen sich mitreissen vom Sound, der von der Bühne auf der St-Ursen-Treppe in Richtung Marktplatz strömte.

«Bedside Radio» mit Freddy Steady

Ennio Morricones «Addio A Cheyenne» aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod als Einleitung sorgte für die nötige Aufmerksamkeit im Publikum, und das nahtlos folgende «Long Stick Goes Boom» gab den Tarif durch für die rund 100-minütige Show.

Ennio Morricones «Addio A Cheyenne» als Einleitung – anschliessend geht die Post ab. Philipp Kissling

Krokus-Klassiker wie Hellraiser, Tokyo Nights oder Hoodoo Woman fehlten ebenso wenig wie Covers, zum Beispiel «Rockin’ in the Free World», im Original von Neil Young.

Ein Höhepunkt war Drummer Flavio Mezzodis mehrminütiges Solo, dessen Intensität jede Faser des Körpers vibrieren liess. Und dann war da, natürlich, der ewige Ohrwurm «Bedside Radio», den Marc Storace gemeinsam mit seiner Tochter Giuliana sang und für den das einstige Bandmitglied Freddy Steady am Schlagzeug Platz nahm.

Der ehemalige Drummer Freddy Steady. José R. Martinez

Mit «Mighty Quinn», gemäss von Rohr dem ersten Song, den sie einst gemeinsam spielten und im Original von Bob Dylan, beendeten Krokus ihr Heimspiel.

Chris von Rohr, erkennbar gelöst, ergriff danach noch einmal das Wort: «Merci, unvergessen, Solothurn 2000! Heit Sorg, chömed guet hei, trinked no es Schnaps – und tschou.» Krokus haben immer schon auf die Urkräfte des Rock’n’Roll vertraut, «in Rock we trust», pflegen sie zu sagen. Für Shows in der Heimatstadt gilt künftig «in BaRock we trust».