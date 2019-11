Olympisches Feuer kommt in die Stadt

Vom 9. bis 22. Januar 2020 finden in Lausanne die Olympischen Jugend-Winterspiele statt. Und zu diesem Zweck wurde am 17. September die olympische Flamme für Lausanne während einer traditionellen Zeremonie in Athen entfacht. Die denkwürdige Flamme kehrte danach in die Schweiz zurück, wo sie derzeit eine Landesreise unternimmt, bevor sie nach Lausanne für die Fackeltour im Vorfeld der Eröffnungsfeier der Spiele heimkehrt. Erstmals überhaupt kommt die olympische Fackel nach ihrer Schweizer Tour in die Stadt Solothurn. Und zwar schon am kommenden Samstag, 9. November, brennt sie von 12 bis 14 Uhr auf dem Kreuzackerplatz Halt. (szr)