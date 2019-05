Am Montag hat die Regio Energie Solothurn im Rahmen des alljährlich stattfindenden Energieforums den diesjährigen Energiepreis vergeben. Ausgezeichnet wurde die Kaffeerösterei Oetterli & Co. AG. Für deren neuer Fabrikationsbetrieb, der im November 2017 im Südwesten der Stadt auf Biberister Boden in Betrieb genommen werden konnte, wurden viele Massnahmen zur Schonung von Ressourcen umgesetzt.

Das neue Firmengebäude als Ganzes übertreffe laut Regio Energie die neuesten energetischen Vorgaben um 25 Prozent. So nutze das Unternehmen beispielsweise für das Rösten und das Beheizen der Produktions- und Büroräume Gas, das zu 50 Prozent aus erneuerbaren, biologischen Quellen aus der Region stammt. Jährlich spare die Preisträgerin damit mehrere Tonnen CO₂-Ausstoss ein.

Zudem wurde auf dem Dach des Neubaus eine Photovoltaik-Anlage installiert, die seither Strom für die Produktion, Logistik und Administration liefert. «Gewonnener Strom, der nicht benötigt wird, speist unser Vorzeige-Betrieb ins öffentliche Netz, womit wir alle etwas von seiner Weitsicht haben», sagte Stadtpräsident Kurt Fluri in seiner Laudatio.

Bewegungsmelder eingebaut

Doch nicht nur der Neubau sei unter verschiedensten Aspekten nachhaltig geplant und umgesetzt worden. Auch die Röstanlage, das Herzstück von Oetterli Kaffee, wurde auf den neuesten Stand gestellt, was die Effizienz um 40 Prozent steigert und zur Reduktion des Energiebedarfs führt.