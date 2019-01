Zu früh gefreut hatte sich Markus Moerler, seit dem Spätsommer Betreiber des In-Treffs Dock an der Aare, in seinem Newsletter, dem «Flaschengeist»: Es sind Filmtage, also haben wir jeweils Freinacht! Doch da irrt er sich. «Freinächte gibts an den Filmtagen nur für jene Bars und Restaurants, die mit den Filmtagen auch zusammenarbeiten», hält dazu Stadtschreiber Hansjörg Boll fest.»

Was Moerler nervt. Denn das bedingt, dass der jeweilige Betrieb Gönner der Filmtage wird und dafür eine Pauschale von 500 Franken berappt. «Die zahle ich nicht. An den Filmtagen soll jeder öffnen können, wenn er will», so sein Standpunkt. Was ihn besonders stört: dass die Filmtage bei der Gönneranfrage gleich noch ein Gesuchsformular für die Freinacht an die Stadtpolizei mitliefern, die Filmtage also quasi eine behördliche Bewilligung als Sponsoring-Leistung verkaufen können.

Keine generelle Bewilligung

Doch Hansjörg Boll verweist auf einen Beschluss der Gemeinderatskommission GRK vom Mai 2018. Dort ist festgehalten: «Die Stadtpolizei kann nach Rücksprache mit dem Stadtpräsidium an wichtigen städtischen Anlässen wie beispielsweise den Filmtagen, den Literaturtagen oder dem Märetfescht von den ordentlichen Öffnungszeiten abweichende Bewilligungen erteilen.» Und weiter: «Die verlängerten Öffnungszeiten gelten dabei nicht generell für alle Betriebe, sondern nur für diejenigen, die mit den Organisatoren zusammenarbeiten.»

Dies ist auch nach dem kantonalen Arbeits- und Wirtschaftsgesetz möglich. Jonas Motschi, Leiter des Amtes für Wirtschaft: «Die Gemeinden können Freinächte bewilligen. Sie haben aber die Möglichkeit, diese zu auf gewisse Quartiere zu beschränken oder auch nur im Rahmen einer einzelnen Anlassbewilligung zu genehmigen.»

Das Gönner-Paket der Filmtage

Ursula Pfander, Medienchefin der Filmtage, erklärt das Gönner-Paket des Festivals wie folgt: «Wir fragen jeweils die Bars und Restaurants an, ob sie Gönner werden wollen. Sie können für die 500 Franken in unseren Kommunikationsmitteln erwähnt werden, im offiziellen Stadtplan aufgeführt werden und eben um eine Freinacht-Bewilligung ersuchen.» Dass diese über die Filmtage eingeholt wird, begründet sich vor allem mit dem knappen zeitlichen Vorlauf bei der Herstellung der Kommunikationsmittel.