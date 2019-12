«Nur positives Echo»: Zehnte Ausgabe des Wiehnachtsmärets war erfolgreich

Am Sonntag endete der fünftägige Wiehnachtsmäret am Kreuzackerquai. «Mit Erfolg», wie Kurt Steiner vom Organisationskomittee bestätigt. «Während der Sonntag wettermässig schlecht war, starteten wir am Mittwoch gut.» Die Rekordtage waren jedoch Samstag und Donnerstag. «Wir hatten nur positives Echo auf die Durchführung. Und schon Anfragen fürs nächste Jahr», bilanziert Steiner.

Es seien auch unter den Besuchern einige gewesen, die sonst selbst als Aussteller an Märkten sind und nun um eine Teilnahme angefragt haben. Einerseits machen die Aussteller nach ihrem Besuch in Solothurn gute Verkaufszahlen geltend. Doch mehr noch: Die Partner stammen aus allen Ecken der Schweiz, wie Steiner erklärt. «Gerade wegen der Ambiance mit Kathedrale und Aare wird Solothurn als Märet sehr geschätzt.» Kommt hinzu, dass man hier authentisches Handwerk versammelt finde, «und keinen Raschm wie anderswo», gibt Steiner den Grundtenor wieder.