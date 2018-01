Um sich mental noch richtig auf die Eröffnung vorzubereiten geht sie danach noch mal nach Hause – in die Maske. Während sie geschminkt und ihre Haare gestylt werden, geht sie im Kopf noch mal ihre Rede durch. Auch die anderen Redner haben jetzt noch Zeit sich frisch zu machen, etwas in den vollen Restaurants in der Stadt zu essen, bevor es dann ernst gilt. Und zwar um 17 Uhr.

Vor dem Zelt und um den roten Teppich, auf dem mittlerweile keine Folie mehr klebt, tummeln sich Kameraleute, Journalisten, und Schaulustige. Erwartet werden die Verantwortlichen der Filmtage, Schauspieler und Familienangehörige, und schliesslich Bundesrat Alain Berset. Sobald ein Promi in Sichtweite ist, beginnt das Blitzlichtgewitter. Jeder versucht, sein Mikrofon möglichst nahe an die VIPS zu strecken und ein paar Töne zu kriegen.

So geht es eine halbe Stunde lang. Dann geht es in die Reithalle, in der schon die Gäste warten. Als auch der Letzte seinen Platz eingenommen hat, wird es ruhiger. Wie im Kino: Langsam geht das Licht aus, Gespräche werden zu Gemurmel, alle Blicke sind nach vorne gerichtet. Ein Scheinwerfer erhellt die Bühne. Showtime.