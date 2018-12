Mehrere Stunden dauerte die Gemeindeversammlung am 18. Dezember für über 500 Stimmberechtigte im Landhaus. Neben den grossen Brocken Budget, Steuerfuss und der neuen Gemeindeorganisation gab ein Thema zu diskutieren, das wie eine schwärende Wunde seit 2014 immer wieder die Gemeindeversammlung beschäftigt hat: Kann über Anträge befunden werden, die an sich in der Finanzkompetenz des Gemeinderates liegen? Stadtpräsident Kurt Fluri stellt sich bisher konsequent auf den Standpunkt: «Nein!»

Und so war es auch vor zehn Tagen bei Anträgen aus der Saalmitte. Nun haben die SP-Gemeinderätin Franziska Roth, der GLP-Gemeinderat Claudio Hug und auch FDP-Gemeinderat Urs Unterlerchner drei Beschwerden beim Kanton, genauer beim Volkswirtschaftdepartement, zu drei gescheiterten Anträgen eingereicht und unterzeichnet. Weitere Politiker stehen hinter den Beschwerden.

Flughafen und Flüchtlingshilfe

Ein Themenfeld betraf nicht einen zu streichenden Betrag, sondern einen, der neu ins Budget hätte aufgenommen werden sollen. Einmal mehr ging es unter der Affiche «Hilfsaktionen im Ausland» um die Flüchtlingshilfe. Franziska Roth hatte verlangt, den bestehenden Budgetposten von 30'000 Franken einmalig auf 250'000 Franken aufzustocken. Der Stadtpräsident lehnte eine Abstimmung darüber einmal mehr mit dem Hinweis auf die Finanzkompetenz des Gemeinderates ab.