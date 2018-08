Stand Up Paddling ist kein wirklich neuer Trend mehr. Trotzdem habe ich den Sport bis jetzt noch nicht ausprobiert. Als ich die Ausschreibung für das Aareschwimmen 2018 lese wird mir klar: Das muss sich ändern. «Wollen Sie wie ein polynesischer Fischer oder eine hawaiianische Königin durch Solothurn gleiten?», steht in der Beschreibung der neuen Kategorie SUP. Eine hawaiianische Königin. Natürlich will ich das. Ich beschliesse, am diesjährigen Aareschwimmen nicht zu schwimmen, sondern zu paddeln. Das Paddle Board kann ich im Pipeline Solothurn ausleihen. Dort werden auch regelmässig Kurse angeboten, aber dafür bleibt mir jetzt keine Zeit mehr. «Ich kann ja vor dem Wettkampf noch trainieren», beruhige ich mich, und hole das Board schon um 13. 30 ab. Ich erhalte die letzten Instruktionen, dann steige ich bereits oberhalb der Wengibrücke auf das Brett. Das Ding ist viel zu schwer und zu unhandlich, um es bis zur Badi zu schleppen. Vermutlich hatte die hawaiianische Königin Bedienstete, die ihr das Brett hinterhertrugen.

Noch stehe ich nicht auf dem Brett, sondern ich knie. Ich will mich erst ein bisschen an das Gefühl gewöhnen und nicht schon nach wenigen Metern ins Wasser fallen. «Eigentlich ist das gar nicht so schwer», denke ich, paddle gemütlich in Richtung Badi und geniesse den Blick auf Solothurn, den ich von der Aare aus habe. Ich überlege mir aufzustehen, bis ein Motorboot vorbeifährt. Die Wellen bringen mein Board ziemlich ins Schwanken und ich bleibe dann doch lieber auf den Knien. Mein linker Arm fängt schon auf der Höhe der Velobrücke an zu schmerzen und erinnert mich daran, dass ich tatsächlich Sport mache. Zum Glück ist die Badi nicht mehr weit und ich kann mich vor dem Start noch ein bisschen ausruhen.