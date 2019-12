Neuer Kopf fürs Solothurner Gewerbe

Die bisherige Geschäftsführerin der Stadt- und Gewerbevereinigung (SGSo) Caroline Jäggi beendet per Ende Jahr ihre Tätigkeit nach fünf Jahren und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Dies teilte die SGSo am Montag in einer Medienmitteilung mit. Mit der Geschäftsführung ab 1. Januar 2020 wurde die Firma c&h konzepte werbeagentur ag beauftragt. Die persönliche Betreuung des Mandats wird bei Charlie Schmid liegen.

«Die SGSo muss als starke Stimme auftreten»

Die Stadt- und Gewerbevereinigung sei in Zukunft noch mehr gefordert als bisher, weil eine nachhaltige Standortpolitik und der Erhalt respektive die Schaffung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen im gegenwärtigen Marktumfeld wichtiger denn je seien, heisst es. «Die SGSo muss folglich als starke Stimme auftreten, die im Zusammenspiel mit Politik, Verwaltung und Medien agiert.»