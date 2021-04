Neue Idee Die Kulturnacht Solothurn dauert wegen Corona ein ganzes Jahr Die 7. Kulturnacht Solothurn sollte eigentlich am Samstag, 24. April 2021 stattfinden. Bedingt durch COVID-19 kann sie das aber nicht. Die Organisatoren haben nun die Idee für ein Erlebnis entwickelt, das ein ganzes Jahr anhält.

Kulturnacht Solothurn 2019: Steiner & Madlaina in der Kofmehl Raumbar.

Michel Lüthi

Die Kulturnacht Solothurn findet dieses Jahr nicht wie gewohnt an einem einzigen Abend statt. Nein, sie dauert fast ein ganzes Jahr, wie die Organisatoren am Freitag mitteilen. Das Publikum ist eingeladen ab 24. April 2021 Tickets zu kaufen, die bis am Vorabend der nächsten «regulären» Kulturnacht gültig sind. Diese soll im bekannten und bewährten Rahmen am 23. April 2022 stattfinden.

Die Tickets der längsten Kulturnacht der Welt erlauben die Nutzung von drei frei wählbaren Angeboten aus den Programmen der Kulturveranstaltenden in der Stadt und Region Solothurn. Insgesamt stehen über 40 Angebote zur Auswahl, die vielfältige Palette umfasst alle Bereiche der Kultur.

Beteiligt an der längsten Kulturnacht der Welt sind:

Acoustic Nights, Altes Spital, Architekturforum Tou-ringhaus, Buchhaus Lüthy, Café Philo, Frag-Art, Jazz im Chutz, Kino im Uferbau, KreuzKultur, Kulturfabrik Kofmehl, Kulturgarage, Kultur i dr Kächschür, Kulturm, Kulturverein Deitingen, Künstlerhaus S11, Kunstmuseum Solothurn, Museum Altes Zeughaus, Museum Blumenstein, Museum ENTER, Naturmuseum, Radiologisch, Region Solothurn Tourismus, Schloss Waldegg, Solothurner Filmtage, Solothurner Literaturtage, Solotutti Zentrum für Musik, TAMTAM produktion, Theater Mausefalle, Theater Orchester Biel Solothurn TOBS, Töpfergesellschaft, Zentralbibliothek.

Tickets online erhältlich

Tickets für die längste Kulturnacht der Welt sind online auf der Website www.kulturnachtsolothurn.ch erhältlich. Die Kulturnacht-Organisatoren nutzen dabei eine eigens für den Anlass entwickelte Lösung von Eventfrog aus Olten. Auf der Kulturnacht-Website und auf den Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram) sind zudem weitere Informationen sowie das detaillierte Programm zu finden.

Damit der Start der längsten Kulturnacht der Welt sichtbar wird, werden am Samstag, 24. April 2021 das Baseltor, das Bieltor und das Bürgerhaus bei der Wengibrücke von 21 bis 23 Uhr illuminiert.

Die Kulturnacht Solothurn ist seit 2009 eine Plattform, die einen Einblick in die lebendige Kulturszene der Ambassadorenstadt und der Region erlaubt. Ziel ist, die Qualität und die Vielfalt des regionalen Kulturangebots erlebbar zu machen. (mgt)