Neue Hautarztpraxis an der Westbahnhofstrasse öffnet

Kommenden Montag eröffnet Dr. med. Giacomo Duchini an der Westbahnhofstrasse 1 die Hautarztpraxis Dermatologie Aare. Geboren und aufgewachsen im Tessin, schloss er 2001 erfolgreich das Medizinstudium an der Universität Basel ab. Nach Erlangen der Facharzttitel für Innere Medizin und Dermatologie folgten auf die Anstellung als Oberarzt am Universitätsspital in Basel acht Jahre in der Praxis Dermatologie Hübscher in Biel.

Die modern eingerichtete Praxis Dermatologie Aare bietet ein breites Spektrum an medizinischen Abklärungen und Behandlungen auf dem Gebiet der Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie der Allergologie, pädiatrischen und operativen Dermatologie. Zusätzlich werden Behandlungen wie Radiotherapie, Lasermedizin, Licht- und Photodynamische Therapien angeboten. Im praxiseigenen Labor können Proben rasch analysiert und aus der Praxisapotheke Medikamente direkt bezogen werden.

«Für mich steht die Patientin oder der Patient stets im Mittelpunkt», sagt Duchini. (mgt)