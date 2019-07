Es war meine erste Beiz , die ich alleine aufsuchte. Sie war gerade um die Ecke. Und ich erst vier Jahre alt. Damals, in den Fünfzigerjahren, musste samstags noch bis in den Nachmittag gearbeitet werden. Das Wochenende für die Büezer war also kurz und intensiv. Das galt auch für die Schlosserei in der St. Urbangasse, wo mein Vater arbeitete. Nach getaner Arbeit traf man sich deshalb im «Flora» zu mehr als einem «Fürobe-Bier», waren doch eineinhalb freie Tage zu begiessen. Die Strategie meiner Mutter: Ich wurde ins «Flora» geschickt, quasi als Mahnung – daheim ist eine Familie, die auch noch was von ihrem Vater haben will! Die Konsequenz: Ich musste etliche Spendier-Sirüpli schlucken, bis sich die Arbeiter-Runde auflöste.

Später wurde das «Flora» zum Unikum in der serbelnden Beizen-Landschaft. Peter Bichsel goutierte das. Und die Fasnachtsszene ebenso. Unvergesslich der Abend, als plötzlich in fröhlicher Runde auffiel, dass alle immer zum Schluss eines Satzes «De haut!» von sich gaben. Das perfekte Sujet für die nächste Fasnacht. Um es in alkoholis nicht zu vergessen, schrieben wir es gross auf die Dekoration: «De haut!»

Jetzt soll das «Flora» plötzlich «Jasi» heissen. «De haut!»