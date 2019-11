Neu geht Einkaufen «auf allen Kanälen»: Manor Solothurn ist fertig umgebaut

Es war lange Zeit die Grossbaustelle in der Altstadt, die aber kaum wahrgenommen wurde. Einzig der riesige Kran, im März 2018 mitten in der Weberngasse platziert, kündete an: Hier passiert was. Die Erweiterung des Innenhofs und der Umbau von Manor Solothurn erforderte den Aushub von 2000 Kubikmetern Material, «doch die ganze Zeit wurde der Warenhaus-Betrieb für die Kundschaft aufrechterhalten», betont Direktor David Strube. Das Untergraben des Nachbarhaus-Innenhofs - das Areal ist von Manor gemietet – brachte auf zwei Etagen 400 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche. Nun freue man sich, «kurz vor Weihnachten im Herzen von Solothurn ein neues Einkaufserlebnis anzubieten.» Mit einer kompetenten Bedienung und dem neuen «Omni-Channel»-Modell wolle man der reinen Online-Konkurrenz trotzen, die Innenstadt damit «bereichern und aufwerten», so Strube.

Ware ansehen, bestellen und heimliefern lassen

61 Warenhäuser betreibt Manor in der Schweiz, und in Solothurn empfängt heute das vor über 80 Jahren unter dem Label Nordmann gegründete Warenhaus jährlich 1,5 Millionen Kunden - ein wichtiger Frequenzbringer für die ganze Shoppingmeile in der Altstadt. 14 Mio. Franken habe man beim Umbau investiert, erklärt Strube – der letzte Umbau in ähnlichem Massstab war zuletzt Mitte der neunziger Jahre erfolgt. «Ich bin stolz, unseren Kunden ein komplett neu erstelltes Erd- und Untergeschoss präsentieren zu können. Lichtdurchflutete Räume und die Parkettböden wirken edel und schaffen ein tolles Einkaufserlebnis. Wir haben jetzt Umkleidekabinen der neusten Generation, die in jeder Abteilung unterschiedlich gestaltet und mit viel Technik ausgerüstet sind.» Dazu gehören sogenannte «Click- und Collect-Zonen», die beim Kundendienst angesiedelt sind.

Für David Strube und seine 87 Angestellten ist jedoch das Manor-weit angewandte «Omni-Channel»-Prinzip wichtig: Die Kundschaft soll die Ware zwar vor Ort begutachten, anfassen und anprobieren, aber auch online bestellen, im Haus abholen und oder nach Hause liefern lassen können. «Da wir über kein hauseigenes Parking verfügen, arbeiten wir mit dem Fahrradliefer-Dienst Collectors zusammen.» Vor allem Kunden, die Produkte wie Wein bei Manor mitten in der Altstadt einkaufen, sollen ab einem Einkauf von 100 Franken von diesem Angebot profitieren.