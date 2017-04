Wie ist es möglich, dass Schulkindern selbst garstigstes Aprilwetter die Frühlingsferien nicht vermiesen kann? Die Antwort findet man auf dem Robi am Tannenweg, auf dem «Güggi»-Spielplatz und in der «Villa 41». Rund 100 Kinder sind in dieser Woche wieder dem Ruf des Vereins Quartierspielplätze gefolgt. Ein Wochenprogramm bietet daheimbleibenden Kindern jeweils Geschichten, Basteleien, Spiele und Experimente abseits von Spielkonsole und Flimmerkiste.

Umso mehr, als dass «Näher zur Natur» – also das Markenzeichen der Ferienaktionen schlechthin – dieses Mal erst recht Programm ist. Beim «Güggi» haben Zwerg Tatatuck und Eichhörnchen Huschkusch das Sagen – und auf ihrer Entdeckungsreise zu den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer sowie zum Kristallberg werden sie von 35 Kindern begleitet. Auf vielseitige Weise dringen die jungen Entdecker zu den Geheimnisse der Natur vor.