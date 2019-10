Namen-Ideen für den Platz hinter der Reithalle gäbe es genug

Sie waren kreativ, die 153 Leserinnen und Leser der «Solothurner Zeitung» sowie des «Azeigers»: Mehr als 400 Vorschläge für den künftigen Platznamen hinter der Reithalle sind eingegangen. Nicht weniger als 44 orientierten sich jedoch am Naheliegenden: der Schanze nebenan, der St.-Ursen-Bastion. In Sachen Quantität führt klar deshalb der Schanzenplatz oder auch Bastionsplatz die Vorschlagsliste an.

24 Teilnehmende sehen einen Öufi-, 11-i- oder Elfer-Platz als das Ei des Columbus. 18 ganz einfach den Fest- oder Eventplatz. Auf immerhin 14 Nennungen bringen es der Rythalle- oder Reithalleplatz. Wobei das Reiten auch zu Kreationen wie dem Rytirössliplatz, Reitplatz oder Reitstallwiese geführt hat.

Immerhin neun Personen könnten sich einen HESO-Platz oder auch eine HESO-Matte vorstellen, sechs einen Ambassadoren-Platz oder vier einen Zirkusplatz. Vereinzelt wird der Platz auch kombiniert mit den Begriffen Jura, Weissenstein oder Röti.

Hans Roth weit vor Peter Bichsel

Die Stadtsolothurner Plätze sind eigentlich allesamt nach ihrem Verwendungszweck (Märetplatz, Rossmarktplatz) oder nach Gebäuden und Ortschaften benannt – der Postplatz, Kronenplatz oder Riedholzplatz lassen grüssen. Nur ein Exot, der Börsenplatz, findet sich unter den Platz-Benamsungen. Skurriles wurde jetzt aber auch vorgeschlagen – wie etwa eine «Kartätschmatte».