Nachruf Ein Leben für die Öffentlichkeit: Der frühere Solothurner Stadtschreiber Peter Gisiger ist im Alter von 83 Jahren verstorben 2004 hörte Peter Gisiger als Stadtschreiber von Solothurn auf, nachdem er das Amt ganze 27 Jahre lang ausgeübt hatte. Letzte Woche ist er verstorben. Der Nachruf von seinem früheren Chef, alt Stadtpräsident Kurt Fluri.

Von 1977 bis 2004 war Peter Gisiger Stadtschreiber von Solothurn. Bild: Maddalena Tomazzoli (27. Februar 2004)

Stirbt ein eingefleischter Fasnächtler am Fasnachtsdienstag, ist bei aller Trauer ein leichtes Schmunzeln zulässig. Peter Gisiger konnte das Verbrennen des Bööggs und das Erlöschen der Narrenlaterne bereits vom Elysium aus mitverfolgen. Als Vize-Ober und Narreschryber der Narrenzunft Honolulu, als Oberchessler, Mitglied der «Postheiri»-Redaktion und der Schnitzelbankgruppe Onze prägte er die Fasnacht während vieler Jahre.

Am 4. März 1939 in Herisau geboren, verbrachte er seine Jugend und ersten Berufsjahre nach Verkehrsschule und kaufmännischer Lehre vor allem in der kantonalen und städtischen Verwaltung in Biel. Dabei erwarb er sich ausgezeichnete Französischkenntnisse, was ihm noch oft zugutekam.

1964 verheiratete er sich mit Lydia Béguelin, welcher Ehe die beiden Töchter Barbara und Sabrina entsprossen. 1968 wechselte Peter beruflich in die Politik: Nach der schweizerischen durfte auch die solothurnische FDP von seinem Organisationstalent und seiner Kontaktfreude profitieren. In dieser Zeit, nämlich 1973, durfte auch ich dank Peter in die (jung)liberale Politik einsteigen.

2001: Peter Gisiger (links), damals Stadtschreiber, an einer Feier in Grenchen. Hier unter anderem mit Nationalrat Kurt Fluri (rechts). Bild: Oliver Menge

Nach einer Periode als Gemeinderat ist er 1977 als Solothurner Stadtschreiber gewählt worden, welches Amt er bis zu seiner Pensionierung 2004 ausübte. Bei der Vorbereitung von 70 Gemeindeversammlungen und gegen 1200 Sitzungen von Gemeinderat und Gemeinderatskommission, bei deren Protokollierung und Umsetzung der gefällten Entscheide konnte Peter sein hervorragendes administratives Wissen und seine speditive und rationelle Arbeitsweise voll zur Geltung bringen.

In seinen anspruchsvollen Stabs- und Linienfunktionen ging Peter auf – Arbeitszeiten kannte er nicht. Zusätzlich trieb er die Kontakte mit den Partnerstädten Heilbronn, Krakau und Le Landeron voran. Als informelle, aber sehr wichtige Funktion diente er den Stadtammännern Fritz Schneider, Urs Scheidegger und mir als «Frühwarner» und «Aufklärer» bei sich am Horizont anbahnenden Konflikten und Problemen im politischen und gesellschaftlichen Gefüge der Stadt.

Seine breiten Erfahrungen als Stabsoffizier, als Mitglied unzähliger Vereinsvorstände, Stiftungsräte, geselliger Vereine und traditioneller Bruderschaften dienten letztlich komplementär dem Nutzen der Stadt und der Öffentlichkeit überhaupt.

Nach dem Hinschied seiner Ehefrau Lydia vermählte er sich 2004 mit Ruth Leu, mit der er weitere schöne Jahre verbringen durfte. Unser Beileid gilt seiner Ruth, seinen Kindern und deren Familien. Sie und die Stadt Solothurn werden Peter Gisiger in bester Erinnerung behalten.