Für Richard und Ruth Felder war es ein Wunder. «Sieben Jahre lang haben wir einen Nachfolger gesucht. Bis nach Österreich und Deutschland. Rund 80'000 Franken hat uns das gekostet», sagt er. «Wir brauchten keinen Beck, sondern einen Nachfolger», ergänzt sie. Nun kann Ruth Felder die Pension geniessen, und ihr Mann wird noch ein Jahr lang seinem Nachfolger beistehen. Denn dieser wurde gefunden. «Es war nicht fünf, sondern zwei vor zwölf», lacht Richard Felder.

Der Clou: Nicht in Deutschland oder Österreich wurde man fündig, auch nicht im Engadin oder in der Ostschweiz, sondern im nahen Wangen an der Aare. Christian Peters stammt zwar aus Deutschland, «aber meine Ausbildung habe ich in der Schweiz gemacht und auch hier gearbeitet». Seine Frau Katrin Aebischer Peters, Lehrerin und Schauspielerin, wird noch bis im nächsten Sommer Schule geben und vorläufig erst am Samstag und Mittwochnachmittag in der Bäckerei anzutreffen sein. «Aber ab nächsten Sommer will ich mich hier engagieren, nicht nur im Büro, sondern auch an der Verkaufsfront», freut sie sich schon auf vermehrte, persönlich gestaltete Kundenkontakte.

Leben mit dem Ofen

Der Holzofen. Um ihn dreht sich alles. «Man lebt mit dem Ofen», weiss Christian Peters schon nach wenigen Wochen an der Pfisterngasse. Richard Felder nickt. Der Ofen hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes auf Trab gehalten. Vor 26 Jahren stand er zwei Monate still. Der neu eingebaute Ofen hatte zu einem heiklen Schwelbrand geführt und «wir mussten einen neuen Ofenbauer finden».