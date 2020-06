Nach zwei Jahren im Ausland will der Solothurner seine Tanzkarriere von hier aus weiterverfolgen

Vor zwei Jahren hat Romano Solano seine Koffer gepackt und ist nach New York City gezogen. Das Ziel: professioneller Tänzer werden! Jetzt ist der ehemalige Kaufmann wieder in Solothurn. Diesmal aber nicht nur zu Besuch. Er will bleiben. Bei einem lockeren Gespräch erzählt der 26-jährige, wie er im Ausland gelebt und getanzt hat.

Vor zwei Jahren trat er das Training am Broadway in New York an. Damals wusste er noch nicht, was ihn in der Grossstadt erwartet. «In New York habe ich mich selbst kennen gelernt», meint er. Die Messlatte sei jedoch sehr hoch in der Metropole. «Bei den Auditions für Tanzjobs hat es viel Konkurrenz. Manchmal sind da bis zu vierhundert andere Tänzer», erzählt Romano. Auch finanziell sei es nicht immer einfach gewesen.

Nach New York, trainierte Romano zwei Monate lang in Los Angeles. Als sein Visum in den USA ablief, zog er kurzerhand nach London. Dort war es schwierig eine Balance zwischen Training und Arbeit zu finden. Dort arbeitete er zusätzlich im Detailhandel. «London kennt kein Samstag oder Sonntag, man arbeitet immer».

In der Zeit im Ausland lernte er viele Tänzer kennen, die ihn inspiriert haben. «Von jedem lernte ich etwas, so hat sich mein Tanzstil weiterentwickelt», erklärt Romano.