Die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter des Eleven, des Solheures, der Rothushalle und des Kulturpools liessen sich an einem Treffen erklären, wie die Baukommission, die sich aus Vertretern der verschiedenen Parteien zusammensetzt, ihre Entscheide fällt. Diese richten sich nach geltendem Bundesrecht und den Vorschriften des kantonalen Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes und nicht nach den Ideen des Stadtpräsidenten oder des Stadtbauamtes. «Auch wenn dies gesetzlich klar ist, sind immer wieder andere Meinungen zu hören und zu lesen», schreibt die Einwohnergemeinde in einer Medienmitteilung.

Sie stellt klar: Auch unter der bis 2015 geltenden Regelung hätten Gastgewerbebetriebe spätestens um 00.30 Uhr geschlossen werden müssen. Nachtlokale waren spätestens um 4 Uhr zu schliessen. Diese Öffnungszeiten konnten nur im Rahmen der Baubewilligungen eingeschränkt oder verlängert werden. So gab es Betriebe mit Öffnungszeiten bis 3 Uhr wie das Kofmehl oder bis 2 Uhr wie das Solheure.

Neben den grundsätzlichen Regelöffnungszeiten gab es die vom Kanton (Amt für öffentliche Sicherheit, Abteilung Gewerbe und Handel) gewährten individuellen Freinächte während maximal 20 frei wählbaren Tagen. «Den meisten Betrieben reichten normale Öffnungszeiten mit diesen Freinachtbewilligungen für ihre Bedürfnisse aus», so die Stadt.

Kanton schaffte individuelle Freinächte ab …

Per 1. Januar 2016 trat das neue Wirtschafts- und Arbeitsgesetz in Kraft. Der Kantonsrat war wohl der Meinung, mit den Öffnungszeiten bis 4 Uhr an Freitagen und Samstagen eine Liberalisierung einzuleiten. Er erreichte aber eher das Gegenteil. «Für die Erteilung einer Betriebsbewilligung muss ausdrücklich eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegen und fast noch wichtiger: Die individuellen Freinächte wurden abgeschafft», schreibt die Stadt. «Die Einwohnergemeinden können zwar im Verfahren der Nutzungsplanung oder der Baubewilligung längere Öffnungszeiten festlegen, hierfür sind aber Baugesuche mit Lärmgutachten in den meisten Fällen nötig.»

Was heisst das nun? Die Stadt gewährte den Lokalen die gleichen Öffnungszeiten wie vor der Einführung des neuen Gesetzes. Aber: Es gibt die Möglichkeiten von Freinächten nicht mehr.

Wollen Lokale am Wochenende bis 4 Uhr oder unter der Woche länger als bis 0.30 Uhr offen haben, stellt dies gemäss den bundesrechtlichen Lärmvorschriften eine wesentliche betriebliche Änderung dar, für die ein Nutzungsänderungsgesuch mit einem Lärmgutachten eingereicht werden muss. Ausser von der Pianobar wurde von keinem anderen Lokal ein solches Gesuch auf längere Öffnungszeiten eingereicht.

… die Stadt führt lokale Freinächte ein

In den Diskussionen nach diesem Treffen habe Stadtpräsident Kurt Fluri entschieden, die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit für die Schaffung von lokalen Freinächten zu nutzen, heisst es weiter. Fluri wird der Gemeinderatskommission vorschlagen, zusätzliche Freinächte bis 4 Uhr zu schaffen. Diese könnten beispielsweise jeweils am letzten Samstag eines Monats oder in einem anderen Turnus, der noch mit den Veranstaltern abzusprechen ist, stattfinden.

Wenn es schon die Möglichkeit von individuellen Freinächten nicht mehr gebe, so soll wenigstens die Möglichkeit der lokalen Freinächte ausgedehnt werden. «Dabei hat eine Interessenabwägung zwischen dem Partyvolk und den Anwohnerinnen und Anwohner zu erfolgen», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (mgt)