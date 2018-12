Die zwei überlebenden Kleinkinder des verstorbenen äthiopischen Ehepaares konnten vor wenigen Tagen das Spital verlassen, das schreibt die Einwohnergemeinde Solothurn in einer Medienmitteilung. Medizinisch gesehen seien sie wohlauf.

Um sich von den tragischen Ereignissen zu erholen und Ruhe zu finden, wurden die Kinder in einem vertrauten Umfeld untergebracht: «Mit diesem verbindet sie nicht nur die gemeinsame Sprache, sondern auch die ihnen bekannte Kultur», heisst es. Die zukünftige Unterbringung koordiniert die Vormundin eng mit dem Umfeld der Kinder und der Kindesschutzbehörde.

Es ist geplant, die beiden in einer Pflegefamilie unterzubringen. «Wir werden unbürokratisch für sie sorgen», sagte Regierungsrätin Susanne Schaffner am Samstag an der Trauerfeier für die Opfer des Brandes.