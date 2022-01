Nach Abgängen Jetzt mischt sich die Politik in die Debatte um die Film- und Literaturtage ein: SP nimmt Stadt in die Pflicht Die SP der Stadt Solothurn stärkt den Gremien der beiden grossen Festivals in Solothurn den Rücken und schlägt vor, diese stärker zu unterstützen. Doch wie genau das passieren soll, bleibt vorerst offen.

Franco Supino an einer Lesung an den Solothurner Literaturtagen

Die Schlagzeilen der vergangenen Tage sind alles andere als im Interesse der Festivals: Zuletzt berichtete am Wochenende die «NZZ am Sonntag» über die Literatur- und Filmtage und warf die Frage auf:« Was ist bloss los im beschaulichen Aarestädtchen?» Nachdem im letzten Jahr der Leiterin der Filmtage gekündigt wurde, hat nun auch der Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage seinen Abgang angekündigt – weil er offenbar seine Ideen nicht umsetzen konnte.

Das «Gstürm» um die beiden Solothurner Festival mit nationaler Ausstrahlung erreicht nun die Stadtpolitik. Die SP nimmt in einer Medienmitteilung dazu Stellung: Man verfolge mit Besorgnis die Ereignisse bei den Filmtagen und den Literaturtagen, schreibt die Stadtpartei.

Sie will den Organisatoren den Rücken stärken: Die personellen und strukturellen Herausforderungen, die sich mit dem Abgang der jeweiligen Leitung stellten, würden die jeweiligen Trägerorganisationen zusammen mit den entsprechenden Teams angehen. «Die SP ist überzeugt, dass die jeweiligen Gremien diese Herausforderung meistern können.»

Mit der Medienmitteilung will die Partei zwei Dinge erreichen: Erstens wolle man Farbe bekennen zum kulturellen Angebot in der Stadt Solothurn, sagt Pierric Gärtner, Präsident der Stadt-SP. Zweitens wolle man aktiv etwas gegen die Ängste tun, die in der Partei präsent sind. Konkret befürchtet man, dass die beiden grossen Festivals der Stadt einen Bedeutungsverlust erfahren oder die Stadt diese gar ganz verlieren könnte. Deshalb will man von Seiten Politik etwas dagegen tun.

Die knappen Ressourcen und die auf viel Ehrenamt gründenden Strukturen würden die beiden Anlässe anfällig für Krisen und Konflikte machen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die SP der Stadt Solothurn ist der Meinung, dass die Stadt und Kanton Solothurn ihren Beitrag leisten müssen und könnten, dass die beiden Leuchttürme der Solothurner Kultur nicht nur erhalten, sondern für die Zukunft gerüstet ist.»

An der Gemeinderatssitzung vom 22. Februar werde man einen entsprechenden Vorstoss einreichen, kündigt die Partei weiter an, «erarbeitet unter der Federführung von Gemeinderat Franco Supino».

SP lässt noch offen, wie Hilfe aussehen soll

Nur: Wie diese Unterstützung aussehen könnte, lässt die Partei im Dunkeln. Man möchte die Ideen in der Fraktion noch genauer besprechen, bevor man konkreter werde, begründet Franco Supino dieses Vorgehen. Er erhellt die Stossrichtung zumindest mit einem schwachen Lichtstrahl: «Es geht nicht darum, dass wir den Gremien sagen wollen, wie sie ihren Job machen müssen.»

Das wüssten diese selber, so der Autor und Solothurner Gemeinderat, der vor einigen Jahren im Vorstand der Solothurner Literaturtage sass. Der SP-Politiker sagt weiter:

«Wir wollen stattdessen mithelfen, Voraussetzungen zu schaffen, dass sie optimal Arbeiten können.»

Dabei wird es nicht alleine um finanzielle Aspekte gehen, fügt Supino an. Häufig werde die Metapher gebraucht, dass die beiden Festivals kulturelle Leuchttürme der Stadt Solothurn seien. Dabei seien es Leuchttürme, die jeweils nur wenige Tage im Jahr leuchten. Supino:

«Wir müssen als Stadt mehr Verantwortung übernehmen, damit die Festivals das ganze Jahr über sichtbarer werden.»

Supino ist überzeugt, dass es wieder einen Innovationsschub braucht. «Einfach zu bewahren, reicht nicht.» Und man dürfe die Existenz der Festivals nicht zur selbstverständlich nehmen. «Die Bike Days sind auch gekommen und wieder gegangen.» Auch sein Parteipräsident nimmt dazu Bezug. «Seit dem Weggang der Bike Days ist das Bewusstsein grösser, dass man zu Anlässen in der Stadt Sorge tragen muss», sagt Pierric Gärtner.