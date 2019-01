Das Geschäft an der Barfüssergasse wird ab März Tom Meier, Filalleiter der Suteria an der Hauptgasse übernehmen und als selbstständiger Geschäftsinhaber unter dem Namen «Pastaria Tomaso» weiterführen. «Die Pasta wird wie bis anhin im Haus produziert und das Sortiment sonst erweitert. Auch wird es Mittags Take away geben», so Meier. Eröffnen will er am 21. März. (ww)