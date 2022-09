Musik von hier Das waren die Solothurner Musiktage: Trotz durchzogenen Wetters ein Erfolg 20 Bands auf sechs Bühnen: Das boten am vergangenen Wochenende die vierten Solothurner Musiktage. Das Organisationskomitee blickt auf zwei erfolgreiche Tage zurück.

Woodi aus Freiburg mit ihrem R&B und Soul Set im «Chutz». Simon Mathys

Mit dem Ziel, dem regionalen und nationalen Musikschaffen eine Plattform zu bieten, wurden die Solothurner Musiktage 2018 ins Leben gerufen. «Man besucht die Musiktage wegen zweier Bands und entdeckt dabei sechs neue», sagt die Besucherin Cornelia.

Erstmals waren Künstlerinnen und Künstler aus allen vier Sprachregionen vertreten. So verzauberten am Freitag Pascal Gamboni und Valeria Zangger aus dem Kanton Graubünden im «Chutz» das Publikum mit ihren poetischen, rätoromanischen Songs.

Das Basler Quartett Saitün. Simon Mathys

The Black Heidis aus dem Tessin boten einen verspielten Mix aus Indie und Funk mit Hip-Hop- und Offbeat-Elementen. Währenddessen bewirkte John Dear mit seinem Garage-Rock und Folk, dass im vollen The Dock kein Bein ruhig stehen bleiben konnte. Elektronisch und synthielastig wurde es später bei Carvel’ aus Basel. Ganz in Weiss gekleidet, verwandelten sie die Rothus-Halle mit ihrem Discosound in eine einzige Tanzfläche.

Du sollst nicht nicht tanzen: Carvel’ in der Rothus-Halle. Simon Mathys

«Mit dem Dock als Bindeglied zwischen ‹Chutz› und Rothus-Halle hat das Schlechtwetterkonzept super funktioniert, dennoch sind wir froh, dass wir am Samstag auch Konzerte draussen durchführen konnten», so Vorstandsmitglied Beat Locher.

Colour of Rice zieht Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters in ihren Bann. Simon Mathys

Damit war die Hafebar am Samstagnachmittag der perfekte mystische Rahmen für Colour of Rice mit ihrer ausdrucksvollen Stimme und ihrer akustischen Gitarre. Für sphärische Klangteppiche zwischen Euphorie und Melancholie, untermauert von Gitarrenriffs, wuchtigen Bässen und treibenden Drums, sorgte die Solothurner Band Interhuman. Einen musikalischen Melting Pot zeigten die vier Basler Saitün mit ihrem Psychedelic World Rock mit orientalischen, afrikanischen und arabischen Einflüssen.

Das Basler Quartett Saitün. Simon Mathys

In einem ersten Fazit zeigt sich Michael Hofer, Präsident des Vereins Solothurner Musiktage, sichtlich zufrieden: «Es freut mich, dass wir bereits auf die vierte Ausgabe zurückblicken können und unterdessen auch Gäste aus der ganzen Schweiz extra für den Anlass anreisen.»

Die Organisatoren wünschen sich, dass die Musiktage ein fester Bestandteil der kulturellen Agenda in der Barockstadt werden. Für die kommende Ausgabe wünschen sie sich, dass sie noch mehr Veranstaltungsorte für das Schlechtwetterprogramm gewinnen können.

«Die Bands kommen gerne zu uns, dem Publikum hat es sehr gefallen und alles ging ohne Zwischenfälle über die Bühne», ergänzt Lorenzo Zaccaria, ebenfalls Vorstandsmitglied.