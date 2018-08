Kurt Gunzinger begründete sein Geschäft an der ehemaligen «Fankhauser-Kreuzung». Die damalige Besitzerin Klara Fankhauser gab ihm an der Ecke Bielstrasse - Werkhofstrasse den Zuschlag und die Mobilia hatte das Glück mit Bodenbelägen gefunden. Das zwischenzeitliche Möbelgeschäft wurde in den 90ger Jahren an Teo Jakob ausgelagert, und man fokussierte sich nun auf Bodenbeläge.

Grossaufträge waren 6000 Quadratmeter verlegter Parkettböden im Oberstufenzentrum Subingen/Horriwil oder die Böden im mehrgeschossigen Zuchwiler Europasitz der DePuy Synthes. Stolz sind Vater Kurt und Sohn Tobias Gunzinger aber auch auf einen Objektauftrag beim kürzlichen Umbau des Hotels Couronne.

«Leider sind die Grossaufträge rückläufig», muss der Seniorchef feststellen, «Fachgeschäfte werden dafür immer weniger berücksichtigt. Dies aufgrund der Billigkonkurrenz mit günstigen Akkord-Kräften», bedauert er diese Entwicklung. Dafür gebe es zunehmend einen interessanten Markt bei Umbauten und Renovationen.