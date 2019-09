«Wollen Sie auch weniger Steuern zahlen?» Die Worte von Nationalratskandidatin Silvia Stöckli erzielen ihre Wirkung. Die drei jungen Menschen, die dabei waren, am Stand der SVP an der HESO vorbeizuschlendern, bleiben stehen und kommen mit Stöckli ins Gespräch. Sie sind nicht die Einzigen. Eine ganze Traube von Menschen hat sich vor dem Stand der Schweizerischen Volkspartei versammelt und diskutiert mit Stöckli. Die beiden Frauen sammeln Unterschriften für zwei kantonale Volksinitiativen. Im Hintergrund flimmern Bilder weiterer Kandidaten über einen Bildschirm. Parolen, aufgedruckt auf gelbe Schildchen, hängen an den Wänden.

Die SVP ist eine von vier Parteien, die an der HESO mit einem Stand Werbung in eigener Sache macht. Auch SP, CVP und FDP sind vertreten. Dass Wahlen anstehen, ist überall zu sehen. Porträts der Kandidaten hängen an den Wänden, Werbeartikel werden verteilt, viele Kandidaten sind selber vor Ort und verteilen Flyer.

Gleiche Regeln für Parteien wie für andere Aussteller

Neben der SVP hat die FDP ihren Stand. Hier geht es etwas gemächlicher zu und her. Der Stand kommt als Beiz daher: «Zum Freisinn». Ein Stammtisch ist aufgestellt, mit Snacks darauf, an der Wand hängt ein Jassteppich, Bier wird ausgeschenkt, Kaffeebecher und Schöggeli werden verteilt. Man gibt sich betont ungezwungen. «Bei uns stehen keine Unterschriftensammlungen oder Botschaften im Vordergrund, sondern die Menschen und ihre Anliegen», sagt Parteisekretärin Franziska Hochstrasser. Doch auch hier sind die Wahlen sichtbar: An der Wand hängen Porträts der Kandidaten, Flyer liegen herum.