Mit dem HESO-Sportstand und den mehr als 20 regionalen Vereinen, die sich jeweils an einem Messetag präsentieren, sei die Zahl der Aussteller und der Mitaussteller in diesem Jahr besonders hoch.

Die 41. Auflage der Herbstmesse Solothurn ist ausverkauft. Während 294 Ausstellern (inkl. 26 Mitausstellern) ein Standplatz zugewiesen werden konnte, hat die Messeleitung aufgrund der beschränkten Messefläche rund 40 Aussteller nicht berücksichtigen können, informieren die Organisatoren am Dienstag an einer Medienorientierung.

Der regionale Charakter der Messe werde mit dem Aussteller-Mix 2018 unverändert gewahrt. Das bewährte Messekonzept mit Gratiseintritt, Publikumsmesse mit regionalem Aussteller-Mix, Sonderschau, attraktiven Rahmenveranstaltungen, altstadtnaher Standort, etc. sei auch in diesem Jahr erfolgreich. Das würde die ausverkaufte Messe zeigen.

Täglich gibt es wieder zwei Mal Säulirennen. Als Gastregion wird sich in diesem Jahr Brienz Tourismus (Halle 4, Stand 438) präsentieren.

An der interaktiven Freilichtausstellung an der HESO und auf geführten Rundgängen im nahen Wald erleben die BesucherInnen auf welch vielfältige Art ihnen der Wald Kraft gibt. Auch rund 100 Schulklassen werden jeweils am Vormittag die Sonderschau besuchen. Die HESO sowie die Sonderschau öffnen am ersten Messetag um 14.00 Uhr ihre Türen.

Nebst der Gastregion nimmt in diesem Jahr auch wieder eine Partnerstadt der Stadt Solothurn an der HESO teil. Mit Heilbronn (Halle 4, Stand 422) wird die älteste Weinstadt Württembergs sowie die Hauptstadt der Weltmarktführer an der HESO begrüsst.

Mit der Aktion «HESO zeigt Herz» erhält in diesem Jahr die Solodaris Stiftung einen Auftritt an der HESO (Stand 432). Eine Stiftung, die Menschen mit einer psychischen Erkrankung begleitet, fördert und in ihrem Alltag unterstützt. Auch der Charity-Ride anlässlich des Harley-Treffens vom 30. September 2018 kommt der Solodaris Stiftung zu Gute.