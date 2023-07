«Mindere» Stadt Vortänzerpaar, Pfannenkinder und Bräntenmann in Feierlaune: Die besten Bilder der Vorstädter-Chilbi in Solothurn Munter durch die «mindere» Stadt: Am Sonntag war es wieder soweit. An der Vorstädter-Chilbi zog das bunte Chilbi-Zügli durch die Gassen der Vorstadt in Solothurn. Getanzt wurde bis zur Mitte der Brücken.

Am Sonntag zog das bunte Chilbi-Zügli durch die Gassen der Vorstadt in Solothurn. Bild: Patrick Lüthy

Pfannenkinder, Vortänzerpaar und Bräntenmann. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, hat nichts mit der Solothurner Vorstadt am Hut. In der sogenannten «minderen» Stadt beging am Sonntag die St.-Margarithen-Bruderschaft ihre Vorstädter-Chilbi. Diese startete schon früh am Morgen mit dem Tagwachtschiessen.

Der Vortanz wurde dieses Jahr an den früheren Stadtpfarrer Niklas Raggenbass und Maria Leu versteigert. Bild: Patrick Lüthy

Wie jedes Jahr war die Vorstädter-Chilbi eine bunte, muntere Angelegenheit. Der Inbegriff davon: der Festumzug am Nachmittag. Das Chilbli-Zügli zog durch die Vorstadt, getanzt wurde bis zur jeweiligen Mitte der Wengi- und Kreuzackerbrücke.

Getanzt wurde bis zur jeweiligen Mitte der Wengi- und Kreuzackerbrücke. Bild: Patrick Lüthy

Die grosse Frage an der Vorstädter-Chilbi ist: An wen geht der Vortanz, der jeweils durch eine Versteigerung bestimmt wird? Das diesjährige Vortänzerpaar war der frühere Stadtpfarrer Niklas Raggenbass und Maria Leu.

Auch die Pfannenkinder durften nicht fehlen. Bild: Patrick Lüthy

Nebst dem Festumzug gehört auch jeweils eine vaterländische Ansprache zum Tag dazu. Diese hielt dieses Jahr Bruno Russi, Oberst aD. Ebenso darf der Bericht der Schlacht bei Dornach 1499 nicht fehlen. An der Vorstädter-Chilbi erinnern sich die Brüder ihrer Vorfahren, die dort ihr Leib und Leben liessen. (szr)