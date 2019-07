Der Circus Knie feiert in diesem Jahr «100 Jahre Schweizer National-Circus». Zu diesem «Runden» präsentieren bekannten Komiker Viktor Giacobbo und Mike Müller in der Deutschschweiz jeweils abends satirische Comedy. In den Nachmittagsvorstellungen treten Zirkusclowns auf.

Neben Comedy und Clowns bietet die Familie Knie auch im 100. Jahr des Circus Knie ihre weltberühmten Tierdressuren: Fredy junior, Mary-José, Géraldine, Ivan Frédéric und Chanel Marie präsentieren Pferdenummern. Die Familie Franco Knie junior lässt im Jubiläumsjahr zudem Papageien durchs Zirkuszelt fliegen. Ein weiteres Highlight sind die atemberaubenden Akrobatiknummern, beispielsweise Anastasia Makeeva aus Russland oder auch die 13-köpfige Sokolov-Truppe auf dem Schleuderbrett.