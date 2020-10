«Meine Lebensmittel erzählen Geschichten»: Neu gibt es in der Altstadt den Lebensmittelladen pur

Am Ritterquai 2/4 wurden bis diesen Frühling noch Bücher verkauft. Jetzt heisst der Laden nicht mehr Säli-Buchhandlung, sondern pur und verkauft Lebensmittel. «Auch meine Lebensmittel erzählen eine Geschichte», erklärt Geschäftsführer Bernhard Studer. Denn die rund 1500 Produkte, die er auf seinen 150 Quadratmeter anbietet, wurden nicht industriell hergestellt. Die meisten stammen von Kleinproduzenten, die vorwiegend biologische Produkte herstellen.

Studer hat auch den Anspruch, dass sie lokal hergestellt werden, so liest man auf den Preisschildern die Entfernung in Kilometer zu den Produktionsorten. «Das soll für den Konsumenten transparent sein.» Doch müsse er hier auch Kompromisse machen, da er auch Gewürze aus fernen Ländern anbieten will. Der Konsument soll in seinem Laden verstehen, wo und wie die Lebensmittel hergestellt wurden. Mit einem QR-Code kommt man direkt auf die Website der Produzenten.