Mehrheit der Befragten ist für Maskenpflicht im öV, Clubschliessungen und strengere Massnahmen

Ende Juni gab der Bundesrat die Verantwortung zur Erlassung weiterer Massnahmen an die Kantone ab und lockerte sowohl die Abstandsregel als auch die Home-Office Empfehlung, die Polizeistunde in den Clubs wurde abgeschafft. Prompt kam es am vergangen Wochenende zu sogenannten «Superspreader»-Fällen, bei welchen sich viele Personen mit dem Virus infizierten. Am Dienstagabend gab der Oltner Club Terminus bekannt, dass sich am vergangenen Samstag eine mit dem Virus infizierte Person dort eingefunden hatte. Am Mittwoch Nachmittag verkündete der Bundesrat die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr (ab 6. Juli).