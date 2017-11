Entstanden ist ein Motiv mit mehreren Bild-Ebenen, eine kaleidoskopische Anordnung mit roten, orangen, grauen Einkaufswagen sowie transparenten aber auch spiegelnden Flächen. Andrea Nottaris arbeitet multimedial für Ausstellungen und Kunst am Bau sowie auch für angewandte Kunst und Graphic Design.

Für eine belebte Wengistrasse

Anlässlich einer Eröffnungsfeier dankte am Montag Stadtpräsident Kurt Fluri für die Bestrebungen, die Wengistrasse zu beleben: «Während die Einkaufszentren auf der grünen Wiese die Frequenzen aus den Innenstädten wegziehen, trägt Ihre Filiale hier zur Belebung unserer Innenstadt bei», so Fluri.

Es sind dies aber bekanntlich nicht die einzigen Migros-Pläne in der Stadt. Laut Mediensprecherin Andrea Bauer sei man für den Markt an der Baselstrasse noch in Abklärungen, nachdem bekannt wurde, dass hier die Spurenführung des Bipperlisi ausgebaut wird. «Wir gehen davon aus, bestenfalls im Herbst 2018 die Filiale eröffnen zu können.» Für den Standort auf dem Sauser-Areal beim Jumbo-Kreisel sei der Mietvertrag bereits unterschrieben. «Wir hoffen, dieses Projekt im Verlauf des Jahres 2019 realisieren zu können», so Bauer. (mgt/ak)