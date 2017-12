Inspiration beim Atelier

Grosser Beliebtheit erfreue sich jeweils auch das Künstler-Atelier, das am vergangenen Wochenende zum achten und letzten Mal in dieser Saison stattfand. Dort erhalten Besucher die Gelegenheit, mit Kunstschaffenden in Kontakt zu treten, Fragen zu ihrer Arbeit zu stellen oder ihnen über die Schulter zu schauen. Darunter gibts auch jene, die sich für ihre eigene künstlerische Tätigkeit Tipps und Inspirationen einholen. «Ausserdem zeigen die Anlässe immer wieder auf, wie unterschiedlich die Kunstschaffenden arbeiten.»

Der Kunst-Supermarkt wird von einem Team von bis zu 16 stundenweise beschäftigten Helfern sowie internen Mitarbeitern des Verlags bestritten. «Der Aufwand ist beachtlich – und so ist der Anlass auch nur durch die Menge an Werken finanziell tragbar.» Etwas ruhiger werden dürfte es in der Altjahrwoche, prognostiziert Meier. Zwar schauen auch in dieser Zeit viele Besucher vorbei; weniger aber, um zu kaufen, sondern mehr für den zwischenmenschlichen Austausch. Und davon profitieren auch die Künstler selbst: «Eine Newcomerin, deren Bilder noch nie in einer Ausstellung zu sehen waren, hat hier überraschend erfahren dürfen, dass ihr Schaffen sehr gut ankommt», so Meier.